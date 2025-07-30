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Пять самых распространенных заболеваний в Грузии
30.07.2025 12:02
Национальная служба статистики опубликовала показатели здравоохранения за 2024 год.
Согласно опубликованным данным, в 2024 году в Грузии действовало 239 больниц. Кроме того, согласно официальным данным, в прошлом году в стране насчитывалось 2288 амбулаторно-поликлинических учреждений. В этих учреждениях зарегистрировано 15,8 млн обращений к врачу, что на 2,8% превышает аналогичный показатель 2023 года.
«По данным за 2024 год, число зарегистрированных заболеваний (с впервые установленным диагнозом) наиболее увеличилось по сравнению с предыдущим годом в следующих группах:
• Болезни глаза и его придаточного аппарата (18%),
• Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (15,4%),
• Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (14,8%),
• Болезни нервной системы (13,6%),
• Болезни органов дыхания (11,4%).
Из основных групп заболеваний наиболее распространенными среди населения были:
• органов дыхания;
• Болезни глаза и его придаточного аппарата;
• Системы кровообращения;
• Болезни мочеполовой системы;
• Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани соединительной ткани.
В 2024 году было зарегистрировано 615 новых случаев СПИДа, что на 3 единицы превышает аналогичный показатель 2023 года. Общее число больных СПИДом составило 10 006 единиц. «В 2024 году от СПИДа умер 131 человек», — говорится в информации, опубликованной Геостатом.
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