Каждое пятое водительское удостоверение выдано несовершеннолетнему

30.07.2025 13:18





В первой половине этого года в Грузии было выдано 13 409 водительских удостоверений. В частности, согласно предварительной статистике Министерства внутренних дел, за первые 3 месяца этого года водительские права получили 6 148 человек; во втором квартале было выдано 7 261 водительское удостоверение.



Кроме того, по данным Министерства внутренних дел, за первые 6 месяцев этого года водительские права получили 2 684 человека в возрасте до 18 лет. Таким образом, получается, что в этом году примерно каждое пятое водительское удостоверение было выдано лицу, не достигшему 18 лет. Эти же данные показывают, что 20% водительских удостоверений, выданных в первой половине этого года, были выданы несовершеннолетним.



В частности, в январе-марте 2025 года водительские удостоверения получили 1364 человека в возрасте до 18 лет, из них 16 — 16-летним, а 1348 — 17-летним.



Что касается апреля-июня, то во втором квартале право управления автомобилем получили 1320 человек в возрасте до 18 лет, из них 28 — 16-летним, а 1292 — 17-летним.



Стоит также отметить, что, согласно последним данным Агентства по управлению транспортными средствами, общее число владельцев водительских удостоверений в стране составляет 1 674 073 человека.





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