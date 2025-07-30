«Имеди» и Первый канал получили разрешение на съемку судебного заседания по делу Бачиашвили

30.07.2025 15:01





Высший совет юстиции Грузии разрешил телекомпаниям «Имеди» и Общественному вещателю вести видеосъемку судебного заседания по делу бывшего главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили в Апелляционном суде. Это первый случай с момента вступления в силу новых правил для СМИ, когда на заседании разрешено использование видеокамер.



Поправки к Закону об общих судах вступили в силу 27 июня, они запрещают фото и видеосъёмку, аудиозапись и трансляцию в суде и во дворе, а разрешение на съёмку должно быть выдано Высшим советом юстиции. Гарантированное законом право, запрещающее изымать мобильные телефоны, компьютеры и записывающую аппаратуру в зданиях судов, было отменено. Представители СМИ, присутствующие на заседании, могут только записывать то, что они слышат и видят во время судебных заседаний, им разрешено принести с собой лист бумаги и ручку, компьютер и телефон. Однако использовать телефон для съёмки запрещено.



Общественный вещатель сообщает, что запросил право на съёмку всех судебных процессов. Заявка на освещение судебного процесса над Георгием Бачиашвили была подана в понедельник, 28 июля, а ответ получен вчера.



Несколько дней назад телекомпания «Пирвели» обратилась в Совет юстиции с заявкой на право съёмки судебного процесса, представляющего большой общественный резонанс, в том числе над задержанными во время прозападных митингов демонстрантами, которых оппоненты властей называют «узниками совести». Как сообщила журналистка Нанука Каджая грузинской службе Радио Свобода, «они не получили ни согласия, ни даже отказа».



В апелляционном суде проходит судебное заседание по делу бывшего главы Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили. Бывший соратник экс-премьера Бидзины Иванишвили ранее был признан виновным как в «хищении в особо крупном размере», так и в «легализации незаконных доходов» (отмывании денег).





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