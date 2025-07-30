В Грузию не впустили мать Анастасии Зиновкиной

30.07.2025 15:19





По заявлению адвоката Шоты Тутберидзе, в Грузию не впустили мать Анастасии Зиновкиной, которая направлялась на свидание с дочерью в тюрьму.



Как сообщил Шота Тутберидзе в интервью «Нетгазети», мать Анастасии Зиновкиной, прибывшая из России, была остановлена на границе. Ей сообщили, что въезд в страну запрещён, поскольку она якобы значится в базе данных оштрафованных лиц.



По словам адвоката, несмотря на то что женщина предложила оплатить штраф на месте, ей отказали во въезде:



«После нескольких месяцев ареста она приехала навестить дочь. В аэропорту ей заявили, что не впустят. Причину долго не объясняли, потом сказали, что она числится в базе штрафов — но мы до сих пор не знаем, о чём именно идёт речь. Более того, ей намекнули, что, возможно, она участвовала в »материнской акции» — это та акция, где выступали матери узников совести. Затем она сама попросила выдать штраф, чтобы оплатить его, но и этого не сделали. Мы предложили, что она оплатит штраф и её впустят, но и в этом отказали. Сказали: »Что бы ни произошло, даже если штрафа нет или он уже оплачен — всё равно мы вас пока не впустим. Придётся вернуться обратно»».



Анастасия Зиновкина — гражданка России. Её и её молодого человека, также гражданина России Артёма Грибуля, задержали 17 декабря. Прокуратура обвиняет их в хранении 16 граммов наркотического вещества. Сами задержанные утверждают, что наркотики им были подброшены.



По их словам, полицейские прямо заявили, что задержали их за участие в акциях протеста. Зиновкина утверждает, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны сотрудников полиции и получала угрозы сексуального насилия.



В случае признания вины Зиновкиной и Грибулю грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





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