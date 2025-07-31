Суд не удовлетворил ни одного ходатайства об изменении меры пресечения в отношении задержанных на акции протеста

31.07.2025 19:49





Судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили не удовлетворила ни одно из ходатайств адвокатов об изменении меры пресечения в отношении 11 лиц, задержанных в ходе акций протеста в Тбилиси, и оставила их в заключении.



На сегодняшнем судебном заседании адвокаты обвиняемых выступили с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении их подзащитных с заключения на стражу на отмену указанного решения или залог, только адвокат актера Андро Чичинадзе требовал полного освобождения его подзащитного со скамьи осужденных.



Адвокаты утверждали, что в деле нет никаких прямых доказательств на то, что их подзащитные принимали участие в групповом насилии в ходе акций протеста у парламента Грузии в Тбилиси. По их словам, более того, показания главного следователя по указанному делу Арсена Хунашвили являются главным доказательством того, что в отношении ни одного из тех лиц, которые сегодня сидят на скамье подсудимых, не была установлена прямая связь с организаторами протеста, а также между каждым из них в целом. Заслушав ходатайства, судья Нино Галусташвили объявила получасовой перерыв, после чего объявила, что все подсудимые остаются в заключении.





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