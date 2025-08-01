Экс-министр обороны уверен, что его бывшие сотрудники не будут признаны виновными

01.08.2025 15:41





«Не думаю, что здесь есть какой-то политический интерес или заказ», заявил бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе комментируя задержания бывших сотрудников Министерства обороны и его родственника, в интервью телеканалу «Пирвели».



«Я уверен, что в итоге правда будет раскрыта, и мои сотрудники не будут признаны виновными в этом деле. Я узнал об этом от суда и владею информацией. Естественно, члены моей семьи присутствовали в суде, но, если есть фальсификация, это может быть в интересах частной компании.



Я теоретически не понимаю, почему ведомству может быть выгодно, чтобы частная компания фальсифицировала документы. Что касается моего родственника, то, насколько мне известно, он обвиняется в фальсификации, и в этом случае я тоже не понимаю, почему моему родственнику может быть выгодно содействовать фальсификации документов. Однако, если он участвовал в таком деле, естественно, он должен быть наказан», — сказал Бурчуладзе.



Он утверждает, что текущие события не связаны с борьбой против экс-премьера Ираклия Гарибашвили.



«Не думаю, что это как-то касается меня или бывшего премьер-министра», — сказал Бурчуладзе.



На вопрос, встречался ли он с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили, Бурчуладзе ответил, что «встречался с ним недавно».



«У меня была консультация один раз, в последний раз, когда я с ним встречался… он интересовался, какой информацией я располагаю по этому вопросу», — сказал Бурчуладзе.



Бывший заместитель министра обороны Георгий Хаиндрава, бывший начальник отдела закупок того же министерства Владимир Гудушаури и зять экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе Васил Мхеидзе были заключены под стражу в качестве меры пресечения, по делу о незаконной растрате.



Согласно обвинительному заключению, заместитель Джуаншера Бурчуладзе Георгий Хаиндрава и тогдашний начальник Департамента закупок Министерства обороны Владимир Гудушаури при содействии зятя Бурчуладзе — Васила Мхеидзе умышленно создали неконкурентную среду при закупке Министерством магнитно-резонансного томографа для военного госпиталя, в результате чего, путём заключения нереальных сделок, реальная стоимость аппарата увеличилась, в результате чего обвиняемые присвоили 1 333 728 лари, принадлежащих Министерству обороны Грузии.





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