Мамардашвили будет играть за «Ливерпуль» под номером 25

01.08.2025 16:01





Со следующего сезона Георгий Мамардашвили будет выступать за «Ливерпуль» под привычным ему номером 25. Он станет пятым игроком в истории мерсисайдцев, выступающим под этим номером. Прежде всего, это Пепе Рейна, с которым у грузинского вратаря много общего.



Как и испанский вратарь, нынешний вратарь «красных» перешёл из Ла Лиги и валенсийской команды. Последним клубом ветерана до «Энфилда» был «Вильярреал», а последним клубом 24-летнего вратаря — «Валенсия». Стоит напомнить, что экс-вратарь сборной Испании провёл в «Ливерпуле» почти 10 лет (2005–2014).



За это время 42-летний бывший вратарь провёл за «мерсисайдцев» более 390 матчей и завоевал 4 титула. Кроме того, бывший 25-й номер «красных» трижды выигрывал «Золотую перчатку» чемпионата Англии и один раз был признан лучшим игроком команды.



Как видим, у Рейны была довольно плодотворная карьера на «Энфилде», посмотрим, что сделает Мамардашвили. Что касается других 25-х номеров в истории «Ливерпуля», то это Игорь Бишан, Дэвид Томпсон и Нил Раддок.





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