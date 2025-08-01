Билеты на футбольные матчи Грузии с Турцией и Болгарией поступят в продажу на следующей неделе

01.08.2025 16:12





Билеты на домашние футбольные матчи сборной Грузии с Турцией и Болгарией в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года поступят в продажу на следующей неделе. Об этом сообщает Федерация футбола Грузии.



Матчи пройдут на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси в начале сентября. На игру Грузия-Турция 4 сентября билеты начнут реализовывать с 4 августа, а на матч Грузия-Болгария, назначенный на 7 сентября – с 7 августа.



Продажи стартуют в понедельник и четверг в 12:00 по тбилисскому времени на сайте biletebi.ge. Каждый пользователь сможет приобрести не более трех билетов. Доступны будут четыре категории: стоимостью 20, 40, 70 и 100 лари.



Для грузинских болельщиков будет недоступны места в секторах 9 и 10 первого яруса. Их зарезервировали для болельщиков команд-гостей.



Источник: Новости - Грузия

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