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Саба Гогличидзе продолжит карьеру в «Удинезе»
03.08.2025 10:57
Грузинский защитник итальянского клуба «Эмполи» Саба Гогличидзе продолжит карьеру в «Удинезе».
Стороны достигли договоренности, 21-летниего защитника уже ждут в новом клубе, где пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт.
Несколько недель назад сообщалось, что грузинский футболист покинет «Эмполи» в текущее трансферное окно. Рассматривались «Парма» и «Сассуоло», но «Удинезе» обошёл их всех. Стороны достигли соглашения на сумму около 4-4,5 миллионов евро.
Если в последний момент не произойдёт ничего непредвиденного, «Удинезе» официально представит игрока сборной Грузии на следующей неделе.
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