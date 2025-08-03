Саба Гогличидзе продолжит карьеру в «Удинезе»

03.08.2025 10:57





Грузинский защитник итальянского клуба «Эмполи» Саба Гогличидзе продолжит карьеру в «Удинезе».



Стороны достигли договоренности, 21-летниего защитника уже ждут в новом клубе, где пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт.



Несколько недель назад сообщалось, что грузинский футболист покинет «Эмполи» в текущее трансферное окно. Рассматривались «Парма» и «Сассуоло», но «Удинезе» обошёл их всех. Стороны достигли соглашения на сумму около 4-4,5 миллионов евро.



Если в последний момент не произойдёт ничего непредвиденного, «Удинезе» официально представит игрока сборной Грузии на следующей неделе.





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