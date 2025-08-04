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В Грузии стартует регистрация пациентов метадоновой терапии для перехода в господственную программу
04.08.2025 11:31
С 4 по 11 августа 2025 года в Грузии пройдет регистрация пациентов, ранее получавших заместительную метадоновую терапию в частных клиниках. Это необходимо для перевода всех зависимых в государственную систему лечения, после запрета частных программ.
Регистрация пройдет:
Онлайн: www.ost.moh.gov.ge (платформа заработает 4 августа)
Очно: в Центре психического здоровья и его отделениях
Время: с 15:00 до 18:00, с понедельника по субботу
Срок: до 11 августа включительно
Все частные поставщики обязаны передать данные своих пациентов государству. Кто не успеет зарегистрироваться — должен будет заново проходить медоценку и ждать новый план лечения. В случае нерегулярного приема препаратов — терапия может быть прекращена.
В июле 2025 правительство запретило частным клиникам оказывать заместительную терапию. Как заявил премьер-министр Иракли Кобахидзе, это делается для исключения злоупотреблений и превращения лечения в контролируемую медицинскую услугу
Заместительная терапия в Грузии доступна в городах: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Поти, Телави, Озургети, Кобулети, Боржоми, Гори, Зестапони, Сачхере. В Тбилиси, Кутаиси и Кобулети дополнительно используется бупренорфин (Субоксин)
Программа доступна для:
• Лиц старше 21 года с диагнозом «наркозависимость»
• Иностранцев — только если они ранее получали аналогичную терапию у себя на родине
По данным Минздрава, к концу 2024 года в программе состояли около 12 000 пациентов.
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