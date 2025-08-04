Протоиерей Гиорги Мамаладзе считает, что власти пытаются запугать общество

04.08.2025 14:02





Протоиерей Гиорги Мамаладзе связывает разрешение на принудительную психиатрическую экспертизу в отношении арестованной учительницы Нино Даташвили с попыткой запугать общество.



По его словам, власти посылают сигнал: все, кто пойдёт против системы, окажутся в психиатрической больнице в Хони.



Мамаладзе также рассказал о собственной экспертизе, проведённой во время его заключения, отметив, что она была основана на медицинских документах, которые ему не принадлежали. «В экспертизе указывалось, что меня якобы вырастила мачеха — это абсурд», — сказал он.



«Вместо того чтобы власти способствовали разрядке, они, наоборот, всё больше обостряют отношения с населением», — заявил Мамаладзе в эфире телеканала TV Pirveli.



Бывший заключённый отметил, что у партии «Грузинская мечта» есть исторический шанс освободить журналистку Мзию Амаглобели, чьё здоровье ухудшилось в заключении:



«<>Её здоровье ухудшилось, у неё проблемы со зрением и другие осложнения. Есть возможность применить альтернативную меру наказания».



Мзия Амаглобели должна выступить с заключительным словом по своему делу сегодня, 4 августа, в 13:00 в Батумском городском суде.



Напомним: протоиерей Гиорги Мамаладзе был осуждён за попытку отравления. По версии прокуратуры, он планировал отравить личного секретаря Католикоса-Патриарха Грузии, Шорену Тетруашвили, с помощью цианида. Его задержали в аэропорту Тбилиси с порошком, позже идентифицированным как цианид.



Мамаладзе вину не признал и утверждал, что стал жертвой политической расправы, организованной внутрицерковной и государственной элитой. Он также заявлял, что Шорена Тетруашвили сама просила его достать яд.







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