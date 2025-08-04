Приговор по делу Мзии Амаглобели будет оглашен 6 августа

04.08.2025 15:10





Решение по делу основательницы изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели будет оглашено 6 августа. Такое решение приняла судья Батумиского городского суда Нино Сахелашвили.



Мзия Амаглобели выступила с последним словом и заявила, что не уклоняется от ответственности:



«С первого дня моего ареста я неоднократно чётко заявляла в этом зале суда, что не уклоняюсь от ответственности — в отличие от т.н потерпевшего Дгебуадзе. В законе существует статья, адекватная моему действию — пощёчине. Я не прошу вас учитывать, что я женщина. Не прошу учитывать и состояние здоровья. Доказательств достаточно.



Я часто вижу слева представителей посольств и организаций, работающих в сфере защиты прав СМИ и журналистов. Я не воспринимаю их присутствие как личную поддержку. Они здесь для поддержки нашего будущего, наших ценностей, европейского будущего и свободы слова. Их присутствие означает, что мы не одни, и в борьбе против режима, движущегося к диктатуре, они с нами. Спасибо друзьям Грузии.



Спасибо моим коллегам, журналистам, всем, кто работает в критических СМИ, представителям гражданского сектора и всем гражданам, борющимся за свободу, кто является частью группы сопротивления.



Я также хочу извиниться перед своей семьёй, друзьями, командами «Батумелеби» и «Нетгазети». Мне очень жаль, что в самое трудное и важное время я не рядом с вами. Какое бы решение вы ни приняли, хочу, чтобы вы знали — я чувствую себя победительницей. Не сдавайтесь! Я верю в вас. Верю, что несмотря на враждебную и опасную среду, каждый ваш шаг будет достойным — направленным на защиту свободы мысли и слова. Свободу всем пленникам режима. Мы не преступники».



В знак солидарности с Амаглобели у периметра Батумиского городского суда собрались её коллеги, друзья и сторонники.



Мзия Амаглобели была задержана правоохранителями в Батуми 11 января в административном порядке во время акции у Главного управления полиции. Позже она была освобождена под подписку, а затем повторно арестована уже по статье 353 Уголовного кодекса Грузии — нападение на полицейского, что предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.





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