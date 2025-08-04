Мзия Амаглобели в зале суда: «Это будет приговор не только мне, но и вам, господа прокуроры»

04.08.2025 15:40





Вынесение приговора Мзие Амаглобели снова перенесли – теперь на 6 августа



В Батумском городском суде сегодня завершилось рассмотрение дела Мзии Амаглобели.



Журналистка обратилась к суду с заключительным словом:



«От гнева и несправедливости у меня текут слезы, я не могу найти слов. Что скажете, господа прокуроры, нужна ли мне тоже психиатрическая экспертиза? (Мзиа имеет в виду постановление суда в отношении активистки Нино Даташвили, которую за «излишнюю эмоциональность» заставят пройти психиатрическую (https://jam-news.net/ru/грузинской-активистке-назначили-пси/) экспертизу – JAMnews).



Я хочу сказать о миссии Batumelebi и Netgazeti, о нашей борьбе с коррупцией. Какую пользу приносят наши беспристрастные расследования? Жизни конкретных людей бывают спасены.



Я незаконно нахожусь в заключении уже семь месяцев. Мне предложили сделку о признании вины. Во многих случаях это гуманный шаг со стороны государства. Но в моем случае это равносильно тому, чтобы похоронить меня заживо. Даже само предложение очень оскорбительно. Нет, я не могу подписать эту сделку о признании вины. По той простой причине, что произошедшее не было нападением. С первого дня ареста я неоднократно заявляла в этом зале суда, что я не уклоняюсь от ответственности, в отличие от так называемого потерпевшего Дгебуадзе (начальник полиции Батуми, которому Мзиа дала пощечину). В законе есть адекватная статья для наказания моих действий – то есть за пощечина.



Уверена, если бы следователи задавали профессиональные вопросы, если бы они провели беспристрастное расследование, если бы они не старались защитить интересы Дгебуадзе – мое дело не было бы квалифицировано как нападение.



Этот приговор будет не только моим наказанием. Это будет и ваше наказание, господа прокуроры, профессиональное наказание человека, который был причастен к этому делу со стороны государства.



Иракли Кобахидзе (премьер-министр от «Грузинской мечты) заявляет, что «глубинное государство» хочет подорвать репутацию полиции. Но полиция сама ведет себя таким образом, что подрывает общественное доверие. Кризис доверия возник, когда вы укрывали преступников в своих рядах и не расследовали нападения на моих коллег Рогава, Кешелашвили и других. То, что сделали с журналистами Макой Чихладзе, Рогава, Шецирули, – это нападение. Участники мирного протеста, которых арестовали и избили в микроавтобусах - вы не расследовали эти дела.



Госпожа судья, у меня нет видеозаписей того, что сделали со мной. Вам нужно это представить, когда я рассказываю. В совершенно мирной обстановке появляется полиция, устраивает панику. От сильных толчков я падаю на асфальт, и они топчут меня ногами.



А теперь второй эпизод. После пощечины я сижу босиком в полицейском участке. В комнату с криком и руганью врывается мужчина и начинает меня избивать. Жаль, что я не могу вспомнить лица тех, кто спас меня тогда от него. Я им благодарна.



Проклятия и крики повторялись, каждый последующий оскорбительнее предыдущего. Во время одного из таких выкриков я подняла голову, и он плюнул мне в лицо. Затем он сказал своим сотрудникам не давать мне воды и не отводить в туалет. Этим человеком был так называемый пострадавший Иракли Дгебуадзе. После этого его сотрудники продолжили издевательства. На меня надели наручники, связали за спиной



Господа судьи. Вам не надо принимать во внимание, что я женщина. Не надо принимать во внимание даже мое состояние здоровья. У вас достаточно доказательств. Какое бы решение вы ни приняли, я хочу, чтобы вы знали: я считаю себя победителем.



За это я хочу поблагодарить своих адвокатов, правозащитников. Они смогли донести мою правду в этом зале и за его пределами, аргументами и доказательствами. Запомните их имена, они станут столпами грузинского правосудия.



Бесчисленные люди заслуживают моей благодарности. Я вижу поддержку посольств, организаций, защищающих права журналистов. Их присутствие здесь это не просто поддержка меня. Они здесь, чтобы поддержать европейское будущее нашей страны, ценности, свободу слова. Их присутствие здесь означает, что мы не одиноки, и что они поддерживают нас в борьбе с режимом, который движется к диктатуре. Спасибо вам, друзья Грузии.



Спасибо моим коллегам, журналистам. Всем, кто работает в критических медиа, гражданском секторе, и всем гражданам, борющимся за свободу, которые входят в группу сопротивления. Где бы вы ни были, помните, что ваш голос и ваша сила несут в себе неизмеримую энергию. Не теряйте веру в свои силы. Время еще есть. Боритесь до победы!



Свободу заключенным всех режимов. Мы не преступники!»..





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