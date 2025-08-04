Все билеты на матч Грузия - Турция проданы

04.08.2025 15:45





Сборная Грузии проведёт свой первый матч отборочного цикла чемпионата мира дома против Турции.



Билеты поступили в продажу за месяц до матча, и, как и ожидалось, спрос был довольно высоким.



Примерно через 4 часа после начала продаж все билеты на матч были раскуплены, и ожидается, что «Динамо Арена» будет полностью заполнена.



Матч Грузия-Турция состоится 4 сентября. 7 сентября Грузия примет Болгарию. Продажа билетов на этот матч начнётся 7 августа.





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