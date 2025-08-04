Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Все билеты на матч Грузия - Турция проданы


04.08.2025   15:45


Сборная Грузии проведёт свой первый матч отборочного цикла чемпионата мира дома против Турции.

Билеты поступили в продажу за месяц до матча, и, как и ожидалось, спрос был довольно высоким.

Примерно через 4 часа после начала продаж все билеты на матч были раскуплены, и ожидается, что «Динамо Арена» будет полностью заполнена.

Матч Грузия-Турция состоится 4 сентября. 7 сентября Грузия примет Болгарию. Продажа билетов на этот матч начнётся 7 августа.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна