Фонд Клуни с вниманием следит за приговором медиаменеджеру Мзие Амаглобели

04.08.2025 18:50





Фонд правозащитницы Амаль Клуни и актера Джорджа Клуни — «Clooney Foundation for Justice» — отреагировал на завершение слушаний по делу основательницы Batumelebi/Netgazeti Мзии Амаглобели и заявляет, что следит за оглашением приговора.



Отмечается, что дело Амаглобели стало «символом растущей обеспокоенности <общественности и международного сообщества> ограничением свободы выражения мнений в Грузии.



«Наша инициатива по мониторингу судебных процессов (TrialWatch), которая следила за ходом рассмотрения дела, обеспокоена предъявленными обвинениями и ходом процесса», — заявили в организации.



«Мы будем внимательно следить за вынесением приговора и опубликуем отчет правосудия, в котором будет дана оценка соответствия судебного процесса международным стандартам в области прав человека», — заявили в Фонде Клунса.



Фонд Клунса следит за полным ходом судебного процесса над Мзией Амаглобели непосредственно из зала суда. По завершении судебного разбирательства эксперты фонда/TrialWatch оценят ход судебного разбирательства в итоговом отчете.



Источник: SOVA

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