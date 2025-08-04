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Фонд Клуни с вниманием следит за приговором медиаменеджеру Мзие Амаглобели


04.08.2025   18:50


Фонд правозащитницы Амаль Клуни и актера Джорджа Клуни — «Clooney Foundation for Justice» — отреагировал на завершение слушаний по делу основательницы Batumelebi/Netgazeti Мзии Амаглобели и заявляет, что следит за оглашением приговора.

Отмечается, что дело Амаглобели стало «символом растущей обеспокоенности <общественности и международного сообщества> ограничением свободы выражения мнений в Грузии.

«Наша инициатива по мониторингу судебных процессов (TrialWatch), которая следила за ходом рассмотрения дела, обеспокоена предъявленными обвинениями и ходом процесса», — заявили в организации.

«Мы будем внимательно следить за вынесением приговора и опубликуем отчет правосудия, в котором будет дана оценка соответствия судебного процесса международным стандартам в области прав человека», — заявили в Фонде Клунса.

Фонд Клунса следит за полным ходом судебного процесса над Мзией Амаглобели непосредственно из зала суда. По завершении судебного разбирательства эксперты фонда/TrialWatch оценят ход судебного разбирательства в итоговом отчете.


Источник: SOVA
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