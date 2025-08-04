Население Самегрело-Земо Сванети сократилось почти в 1,5 раза за последний 31 год

04.08.2025 19:12





Население Самегрело-Земо Сванети сократилось почти в 1,5 раза за последний 31 год и достигло рекордно низкого уровня. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, к 2025 году численность населения региона составила 283,3 тыс. человек, тогда как в 1994 году она составляла 436,1 тыс. человек.



Население по муниципалитетам (не города) (2025 год):

• Поти — 41,2 тыс.

• Абаша — 17,2 тыс.

• Зугдиди — 91,6 тыс.

• Мартвили — 29,6 тыс.

• Местиа — 9,2 тыс.

• Сенаки — 28,9 тыс.

• Чхороцку — 20,3 тыс.

• Цаленджиха — 20,2 тыс.

• Хоби — 25,1 тыс.





Также в регионе зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости: в 2024 году родились только 2 414 детей, что является самым низким показателем с 1994 года.



По данным Агентства социального обслуживания, в 2025 году в регионе 89 936 человек получали пенсию.



В регионе 13 335 человек получают пособие на проживание.



Число пенсионеров и получателей соцпомощи по районам:

• Абаша — 5 333 пенсионера и 904 получателя соцпомощи

• Зугдиди — 33 641 пенсионер и 5 487 получателей соцпомощи

• Мартвили — 8 611 пенсионеров и 1 058 получателей соцпомощи

• Местиа — 2 111 пенсионеров и 1 042 получателя соцпомощи

• Сенаки — 10 298 пенсионеров и 1 635 получателей соцпомощи

• Поти — 9 477 пенсионеров и 920 получателей соцпомощи

• Чхороцку — 5 810 пенсионеров и 560 получателей соцпомощи

• Цаленджиха — 7 383 пенсионера и 937 получателей соцпомощи

• Хоби — 7 272 пенсионера и 792 получателя соцпомощи



В регионе 13 335 человек получают пособие на проживание.





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