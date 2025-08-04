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Игрок молодёжной сборной Грузии перешёл в российский клуб «Пари Нижний Новгород»
04.08.2025 19:38
Футболист молодёжной сборной Грузии Вахо Бедошвили перешёл в российский клуб «Пари Нижний Новгород». Как сообщается на сайте клуба, команда выкупила права на 21-летнего игрока у тбилисского клуба «Орби». Контракт с нижегородцами заключён на три года.
Вахо – воспитанник тбилисского «Динамо». Профессиональную карьеру он начал в «Орби», также выступал за «Гареджи» на правах аренды.
В высшем дивизионе Грузии Бедошвили провёл 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.
«Мы приветствуем Вахо Бедошвили в Нижнем Новгороде. Желаем футболисту успехов, прогресса, достижений и побед вместе с нашей командой. Вперёд за Нижний!» – говорится на сайте клуба.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляли турецкие клубы. Он был близок к подписанию контракта с польской «Вислой» (Плоцк), однако неожиданно до вылета в Польшу отправился в Россию – о чём, по данным СМИ, не знали представители «Орби».
«Пари Нижний Новгород» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после трех туров занимает предпоследнее место (0 очков в трех матчах).
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