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Профсообщество педагогов просит диппредставительства использовать все рычаки для защиты Нино Даташвили


04.08.2025   19:53


Профессиональное сообщество педагогов обратилось к дипломатическим представительствам с просьбой использовать все возможные рычаги для защиты учительницы и гражданской активистки Нино Даташвили.

Поводом стало решение суда, который удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении в отношении неё психиатрической экспертизы. В случае отказа со стороны Даташвили документ предусматривает возможность применения принудительных мер.

По мнению авторов обращения, речь идёт о целенаправленном преследовании, нарушающем правовые и этические нормы и приравнивающемся к бесчеловечному обращению и пытке.

На момент публикации под текстом подписи поставили 274 учителя.

Ссылку для подписания документа можно найти ТУТ.

Учителя, подписавшие обращение, считают происходящее тревожным примером давления на критически мыслящих граждан и требуют от международного сообщества внимания и действий в защиту прав Нино Даташвили.


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