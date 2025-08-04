Профсообщество педагогов просит диппредставительства использовать все рычаки для защиты Нино Даташвили

04.08.2025 19:53









Поводом стало решение суда, который удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении в отношении неё психиатрической экспертизы. В случае отказа со стороны Даташвили документ предусматривает возможность применения принудительных мер.



По мнению авторов обращения, речь идёт о целенаправленном преследовании, нарушающем правовые и этические нормы и приравнивающемся к бесчеловечному обращению и пытке.



На момент публикации под текстом подписи поставили 274 учителя.



Ссылку для подписания документа можно найти



Учителя, подписавшие обращение, считают происходящее тревожным примером давления на критически мыслящих граждан и требуют от международного сообщества внимания и действий в защиту прав Нино Даташвили. Профессиональное сообщество педагогов обратилось к дипломатическим представительствам с просьбой использовать все возможные рычаги для защиты учительницы и гражданской активистки Нино Даташвили.Поводом стало решение суда, который удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении в отношении неё психиатрической экспертизы. В случае отказа со стороны Даташвили документ предусматривает возможность применения принудительных мер.По мнению авторов обращения, речь идёт о целенаправленном преследовании, нарушающем правовые и этические нормы и приравнивающемся к бесчеловечному обращению и пытке.На момент публикации под текстом подписи поставили 274 учителя.Ссылку для подписания документа можно найти ТУТ Учителя, подписавшие обращение, считают происходящее тревожным примером давления на критически мыслящих граждан и требуют от международного сообщества внимания и действий в защиту прав Нино Даташвили.





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