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Профсообщество педагогов просит диппредставительства использовать все рычаки для защиты Нино Даташвили
04.08.2025 19:53
Профессиональное сообщество педагогов обратилось к дипломатическим представительствам с просьбой использовать все возможные рычаги для защиты учительницы и гражданской активистки Нино Даташвили.
Поводом стало решение суда, который удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении в отношении неё психиатрической экспертизы. В случае отказа со стороны Даташвили документ предусматривает возможность применения принудительных мер.
По мнению авторов обращения, речь идёт о целенаправленном преследовании, нарушающем правовые и этические нормы и приравнивающемся к бесчеловечному обращению и пытке.
На момент публикации под текстом подписи поставили 274 учителя.
Ссылку для подписания документа можно найти ТУТ.
Учителя, подписавшие обращение, считают происходящее тревожным примером давления на критически мыслящих граждан и требуют от международного сообщества внимания и действий в защиту прав Нино Даташвили.
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