ФК «Орби» собирается судиться с российским клубом «Пари Нижний Новгород» и игроком Бедошвили

04.08.2025 21:15





Сегодня мы публиковали информацию, согласно которой полузащитник молодежной сборной Грузии до 21 года Вахтанг Бедошвили подписал 3-летний контракт с российским футбольным клубом «Пари Нижний Новгород».



Грузинский футбольный клуб «Орби», в собственности которого находился футболист, опубликовал в связи с этим заявление, в котором утверждает, что Бедошвили и российский футбольный клуб нарушили правила ФИФА, в связи с чем они намерены судиться с игроком и клубом «Пари Нижний Новгород».



«У Вахо Бедошвили был действующий контракт с нашим клубом до 31 декабря 2026 года. После выступления за молодежную сборную Грузии на чемпионате Европы мы получили официальные предложения от ряда европейских клубов.



С одним из клубов мы совместно с игроком согласовали условия как трансфера, так и трудового договора, и соглашения были готовы к подписанию. На следующий день мы узнали, что игрок уехал в Россию без согласия нашего клуба, и с тех пор связаться с ним невозможно».



Несколько дней назад мы получили уведомление о том, что футболист в одностороннем порядке расторг трудовой договор с ФК «Орби» и переходит в российский футбольный клуб «Пари Нижний Новгород».



Действия как футболиста, так и «Пари Нижний Новгород» нарушают правила ФИФА, чем нарушаются законные интересы нашего клуба.



Учитывая сложившуюся ситуацию, мы приняли решение обратиться в компетентный орган ФИФА и начать правовой спор против футболиста и российского клуба».



Ранее стало известно, что подписать Вахтанга Бедошвили собирался польский клуб, однако за день до подписания он улетел в Россию и подписал контракт с нижегородским клубом.





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