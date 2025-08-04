«Торино» выставил Сабу Сазонова на трансфер

04.08.2025 21:17





Грузинский защитник Саба Сазонов может покинуть итальянский клуб «Торино». Грузинский защитник не входит в будущие планы туринского клуба.



У «Торино» новый тренер — Марко Барон, но Саба не входит в его планы, и клуб выставил Сазонова на трансфер, попытавшись продать его до истечения срока, чтобы вернуть 3 миллиона евро, потраченных на его покупку у московского «Динамо» в 2023 году.



Прошлый сезон Сазонов провёл в аренде в «Эмполи», но не сыграл ни одного матча, пропустив весь сезон из-за серьёзной травмы. На чемпионате Европы среди молодёжи (до 21 года) он забил 1 гол в двух матчах, сыграл хорошо, но снова получил травму.



Саба Сазонов играет за «Торино» с лета 2023 года (провёл 13 матчей) и принадлежит туринской команде по контракту до 30 июня 2028 года.





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