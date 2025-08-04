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В Тбилиси проходит акция протеста в поддержку арестованной учительницы
04.08.2025 21:26
Протестующие окружили памятник Святому Гиорги в центре Площади Свободы в Тбилиси. К ним присоединился марш от здания Общественного вещателя.
Заблокировано движение на Площади Свободы. Проспект Руставели уже перекрыт.
Акция протеста в поддержку учительницы грузинского языка и гражданского образования Нино Даташвили, которой назначили психиатрическую экспертизу. Ее обвиняют в нападении на судебных приставов.
Участники акции протестуют против решения суда, который по ходатайству прокуратуры назначил психиатрическую экспертизу для узницы совести.
Ранее Нино Даташвили распространила письмо из тюрьмы, в котором написала: «Это коснётся всех, мы все окажемся либо в тюрьме, либо в психиатрической больнице, если протест утихнет».
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