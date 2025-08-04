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В Тбилиси проходит акция протеста в поддержку арестованной учительницы


04.08.2025   21:26


Протестующие окружили памятник Святому Гиорги в центре Площади Свободы в Тбилиси. К ним присоединился марш от здания Общественного вещателя.

Заблокировано движение на Площади Свободы. Проспект Руставели уже перекрыт.

Акция протеста в поддержку учительницы грузинского языка и гражданского образования Нино Даташвили, которой назначили психиатрическую экспертизу. Ее обвиняют в нападении на судебных приставов.

Участники акции протестуют против решения суда, который по ходатайству прокуратуры назначил психиатрическую экспертизу для узницы совести.

Ранее Нино Даташвили распространила письмо из тюрьмы, в котором написала: «Это коснётся всех, мы все окажемся либо в тюрьме, либо в психиатрической больнице, если протест утихнет».


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