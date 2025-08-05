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Департамент миграции выдворил из Грузии 22 иностранных гражданина


05.08.2025   10:55


В результате комплексных мероприятий, проведённых в последние дни при тесной координации Департамента по вопросам миграции Министерства внутренних дел Грузии и соответствующих подразделений министерства, из Грузии были выдворены 22 иностранных гражданина.

По информации МВД, из страны были выдворены граждане следующих государств: Ирака, России, Ирана, Индии, Турции, Болгарии, Камеруна, Иордании, Туркменистана, Казахстана и Кении — всего 22 человека.

«В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам был запрещён въезд в страну. Департамент по вопросам миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одна из его компетенций — выявление иностранных граждан, находящихся на территории Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из страны», — говорится в сообщении МВД.


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