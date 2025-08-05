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Апелляционный суд отменил штраф журналистке грузинской редакции Радио Свобода
05.08.2025 14:54
Апелляционный суд отменил постановление судьи Тбилисского городского суда Ромео Ткешелашвили оштрафовать журналистку «RadioTavisupleba» Нино Тархнишвили на 200 GEL(~$73), сообщает «RadioTavisupleba».
Решение принял исполняющий обязанности председателя Апелляционного суда Иракли Шенгелия.
7 июля Ромео Ткешелашвили оштрафовал журналистку Тархнишвили на 200 GEL(~$73) по обвинению в "неуважении к суду". Судья оштрафовал журналистку за то, что она села без его разрешения.
Журналистка, имеющая многолетний опыт освещения судебных процессов, сообщила, что подобного случая в ее практике не было.
Тархнишвили обжаловала штраф. Речь идет о судебном заседании по делу участника проевропейских акций, врача Гиорги Ахобадзе, обвиняемого в наркопреступлении
Судья Апелляционного суда пишет в своем постановлении, что видеозапись заседания Тбилисского городского суда устанавливает, что Нино Тархнишвили встала сразу после призыва секретаря.
А то, что она села без разрешения суда, не может считаться достаточным основанием для признания неуважением к суду и неподчинением распоряжению председательствующего на заседании.
<> Тбилисский апелляционный суд считает, что постановление судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 7 июля 2025 года о наложении штрафа в размере 200 GEL должно быть отменено», — говорится в постановлении судьи Шенгелия, которое было издано 31 июля.
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