Фестиваль West Fest Kutaisi оказался в центре скандала

05.08.2025 17:53





Фестиваль West Fest Kutaisi, который пройдет 6–7 сентября в Кутаиси, оказался в центре скандала: группа LOUDspeakers отказалась от участия после того, как организаторы потребовали от всех исполнителей воздержаться от политических заявлений со сцены.



В официальном заявлении организаторы подтвердили, что согласовали это условие заранее со всеми группами, включая LOUDspeakers:



«На фоне напряжённой ситуации в стране мы не хотели, чтобы фестиваль приобрёл политическую окраску. Наша цель — дать городу возможность для отдыха и наслаждения качественной музыкой».



Организаторы подчеркнули, что фестиваль не связан ни с одной политической партией и является частной коммерческой инициативой.



«Мы уважаем личные взгляды каждого. Но хотим, чтобы West Fest Kutaisi оставался музыкальным, а не политическим событием».



Однако LOUDspeakers заявили, что не могут согласиться с требованием молчать:



«Если на сцене нет места для солидарности с узниками режима, значит, на этом фестивале нет места и для нас», — говорится в заявлении группы.



Фестиваль West Fest Kutaisi должен был собрать такие коллективы, как: Skazz, 4D Monster Lobsters, Hymera, Tamada, DJ Somali, „Gamouvali mdgomareoba“, „ochos kokhi“, Outsider и, до отказа, LOUDspeakers.



Скандал вызвал бурную дискуссию в соцсетях — одни поддерживают аполитичность организаторов, другие считают недопустимым требование замалчивать протест в условиях политических репрессий.





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