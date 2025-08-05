Пятеро украинцев объявили голодовку на границе России и Грузии

05.08.2025 20:11





Пятеро украинцев, находящихся в подвальном помещении грузинского пограничного пункта пропуска «Дариали», объявили бессрочную голодовку. Об этом «Эху Кавказа» сообщил Сергей Ларко, который уже около месяца находится на границе между Россией и Грузией.



По его словам, участники акции намерены передать грузинским пограничникам официальное заявление о начале голодовки. Ларко также предоставил «Эху Кавказа» копию своего обращения, в котором указаны причины и требования протестующих.



«Я, Ларко Сергей Алексеевич, объявляю бессрочную голодовку в знак протеста против незаконных действий грузинских пограничников и нарушения моих прав», — говорится в заявлении.



Как утверждает Ларко, 21 июня 2025 года он был депортирован из России, а по прибытии в Грузию у него якобы изъяли паспорт и собрали биометрические данные без законных оснований.



«Меня поместили в нечеловеческие условия в подвале КПП «Дариали» вместе с 97 людьми, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулёзом. Мне отказано в выезде из Грузии, подаче заявления на убежище, юридической помощи и в возможности обжаловать задержание», — говорится в обращении.



Голодающие требуют допустить к ним украинского консула, разъяснить причины их задержания, предоставить возможность покинуть территорию Грузии или подать ходатайство о международной защите, провести медицинское обследование и прекратить, как они утверждают, незаконное содержание под стражей.



По словам участников, протест будет продолжаться до выполнения всех выдвинутых требований.



Напомним, что Россия направляет к российско-грузинской границе заключённых, которые изначально были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных Россией. В большинстве случаев они отбывали наказание в российских колониях, куда были вывезены принудительно.



Власти Грузии заявляют, что большинство из этих граждан были осуждены за особо тяжкие преступления, не располагают необходимыми документами для пересечения границы, а их допуск на территорию страны «представляет угрозу».



Ранее Би-би-си сообщало, что Молдова также отказалась впускать депортированных из России украинцев, застрявших на грузинской границе.



3 августа украинский Центр противодействия дезинформации опроверг распространённую Москвой информацию об отказе Украины принимать 90 своих граждан с грузинской границы. В Киеве заявили, что украинская сторона системно работает над возвращением граждан — при условии наличия подтверждённого гражданства.





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