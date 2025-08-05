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МВД: Украинцы, объявившие голодовку на российско-грузинской границе, не выдвигают конкретных требований к Грузии
05.08.2025 21:37
Сегодня СМИ сообщили, что «пятеро граждан Украины, застрявших на российско-грузинской границе, объявили бессрочную голодовку из-за действий грузинских пограничников».
Как заявило МВД Грузии, конкретных требований к грузинской стороне у них нет.
«Их цель — своевременно вернуться в свою страну при содействии Красного Креста и поддержке посольства Украины», — заявили в МВД.
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