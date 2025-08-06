Мзию Амаглобели приговорили к двум годам тюрьмы

06.08.2025 14:34





Батумский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы журналистку Мзии Амаглобели, основательницы и директора оппозиционных изданий Batumelebi и Netgazeti.



Больше четверти этого срока она уже отбыла в предварительном заключении.



В последний момент обвинение было переквалифицировано. Амаглобели обвиняли в "нападении на полицейского" по части первой статьи 353¹ Уголовного кодекса, за пощечину во время спора на акции протеста начальницу полиции Батуми. По этой статье журналистке грозило до 7 лет лишения свободы.



Однако, судья Нино Сахелашвили переквалифицировала дело и признала её виновной на основании статьи 353 УК - сопротивление, угроза или насилие в отношении представителя общественного порядка или другого представителя власти).

Эта статья предусматривает штраф, домашний арест на срок до двух лет или лишение свободы от 2 до 6 лет.



Мзия Амаглобели была арестована 12 января 2025 года по уголовному делу. Она находится под стражей уже более 200 дней.





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