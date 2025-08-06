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Судья Нино Сахелашвили Мзии Амаглобели: Можете обратиться к президенту по поводу помилования


06.08.2025   15:13


После оглашения приговора судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили обратилась к основательнице «Батумелеби» Мзии Амаглобели, и пояснила, что осужденная может «обратиться к президенту по поводу помилования».

Для информации, Нино Сахелашвили переквалифицировала обвинение Мзии Амаглобели.

В частности, ее признали виновной по статье 353 УК которая предусматривает сопротивление, угрозу или насилие в отношении представителя общественного порядка или другого представителя власти.

Судья приговорила Мзию Амаглобели к 2 годам лишения свободы.


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