Судья Нино Сахелашвили Мзии Амаглобели: Можете обратиться к президенту по поводу помилования

06.08.2025 15:13





После оглашения приговора судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили обратилась к основательнице «Батумелеби» Мзии Амаглобели, и пояснила, что осужденная может «обратиться к президенту по поводу помилования».



Для информации, Нино Сахелашвили переквалифицировала обвинение Мзии Амаглобели.



В частности, ее признали виновной по статье 353 УК которая предусматривает сопротивление, угрозу или насилие в отношении представителя общественного порядка или другого представителя власти.



Судья приговорила Мзию Амаглобели к 2 годам лишения свободы.





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