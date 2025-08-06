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Судья могла бы наложить штраф и отпустить Мзию Амаглобели, чего она не сделала - адвокат


06.08.2025   16:08


«Судья могла бы наложить штраф и отпустить Мзию Амаглобели из зала суда, а также назначить условное наказание, чего она не сделала», — заявила адвокат Мзии Амаглобели Майя Мцариашвили.

«Я упомянула один случай на предыдущем процессе и хочу, чтобы вы обратили на него внимание. Там один из подсудимых дал полицейскому пинок под пятую точким. В том случае потерпевшим был рядовой патрульный инспектор, а не начальник полиции. В том случае суд без какого-либо давления и мобилизации заявил, что это не было нападением на полицейского, и назначил условное наказание. В нашем случае он применил лишение свободы.

По условиям этой статьи, которая так же незаконна, как и статья 353 Прима, сегодня судья могла бы применить штраф, который она бы конвертировала в срок, отбытый Мзией, и отпустила бы ее. Разве семи месяцев тюрьмы за пощечину, не имеющую никакого отношения к преступлению, недостаточно? Во-первых, она могла бы применить штраф и освободить ее из зала суда, а во-вторых, она могла бы назначить условное наказание, чего она не сделала», — заявила Мцариашвили.

Для справки, Батумский городской суд приговорил Мзию Амаглобели, основателя газет «Батумелеби» и «Нетгазети», к двум годам лишения свободы. Решение было вынесено на сегодняшнем заседании судьей Нино Намешвили.


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