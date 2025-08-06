Покидая суд, Мзия Амаглобели держала листок с надписью: «Пощечина режиму»

06.08.2025 16:34





По заявлению главного редактора «Батумелеби» Этер Турадзе, покидая зал суда, Мзия Амаглобели держала в руках листок с надписью «Пощечина режиму».



Как отметила Турадзе, нельзя, чтобы система уничтожала и жертвовала людьми.



«Я не видела, но как мне сказали, сегодня Мзия Амаглобели держала листок с надписью: «Пощечина режиму». Да, именно так!



Какую еще большую несправедливость могут совершить по отношению к одному гражданину государство, суд, полиция и исполнительная власть, когда отправляют в тюрьму на 2 года Мзию Амаглобели, у которой проблемы со здоровьем и она не совершила преступления?! Все расправляются с одной женщиной! Молодцы! Это система зла, которая должна быть сломана. Нельзя, чтобы система уничтожала людей и жертвовала ими. Да, как сказала Мзия в своем заключительном слове: «Борьба до конца».



Правда на нашей стороне, нельзя допустить, чтобы истина исчезла, молчанием поощрять зло, которое царит в этой стране», - заявила Турадзе.





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