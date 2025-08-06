Суд вынес оправдательный приговор врачу и активисту Георгию Ахобадзе

06.08.2025 16:41





Судья Ромео Ткешелашвили оправдал Георгия Ахобадзе, врача и узника совести, обвиняемого в наркопреступлениях.



«Это дело — месть мне со стороны слуг, трусов и запуганных людей российского режима. Они думают, что судят нас, но на самом деле судят сами себя. Я потребую ответа за каждую из ваших погасших мечтаний. Эта страна не будет отдана в руки русифицированных грузин. Если у меня есть на это право, я хотел бы призвать вас к борьбе, и я сделаю это словами Мзии Амаглобели: «Сражайтесь, пока не поздно».



Нам угрожают тюрьмой, но я скажу вам, что тюрьма не опасна. В тюрьме всё меняется лишь в том смысле, что поле боя становится меньше. Моя борьба не умещается в этой камере размером в 20 квадратных метров, и это меня мучает. Они думают, что ограничили мою свободу, но на самом деле они лишь сузили поле боя. Никто не может ограничить мою свободу и никто не может её у меня отнять», — заявил Георгий Ахобадзе в своём последнем слове 25 июля.



Режим обвинял Георгия Ахобадзе в приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере, ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Его приговора ждали с 22 июля. Но судья сначала перенёс оглашение приговора на 25 июля, затем на 28 июля, а затем, «уйдя на совещание», отменил 28 июля и отложил оглашение приговора на неопределённое время. 5 августа суд сообщил адвокату, что приговор Ахобадзе должен был быть вынесен 6 августа, ровно через два часа после того, как Батумский городской суд должен был вынести приговор Мзии Амаглобели, основателю «Нетгазети» и «Батумелеби».



Георгий Ахобадзе стал особенно активным и действенным участником протестного движения против «Грузинской мечты» после принятия российского закона. «До этого моя деятельность не беспокоила режим, как укус комара. После принятия российского закона ситуация изменилась, и ко мне появился интерес», — заявил Георгий Ахобадзе в суде, давая показания 22 июля.



Именно после этого у него появилась большая аудитория в социальных сетях. Он делился имеющейся в его распоряжении информацией и советами, в том числе о том, как бороться с режимом и защитить себя от него.



Во время дачи показаний и в своей последней речи Георгий Ахобадзе заявил, что ожидал этого за несколько месяцев и, более того, был уверен, что ему подсунут либо оружие, либо наркотики. Он также говорил об этом в видеообращениях в различных социальных сетях. По его наблюдениям, режим и его приспешники месяцами готовили почву для этого в комментариях под его собственными постами и создавали легенду.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





