|
|
|
Брат казахстанского боксера Серика Мусадилова погиб в Грузии
06.08.2025 22:10
Найден мертвым 27-летний Чингиз Мусадилов, факт гибели подтвердили в посольстве Казахстана, сообщает Sports24.kz.
По данным издания, последний раз мужчину видели в ночь на 4 августа возле одного из ночных заведений в центре Тбилиси. После этого связь с ним была прервана, родные забили тревогу и обратились в полицию.
«Поиски завершились трагически: 27-летний Чингиз был найден мертвым. Подробности и причины смерти в настоящий момент не разглашаются. Информацию о гибели подтвердили в посольстве Казахстана в Грузии», — пишет издание.
МВД Грузии пока не делало комментариев.
Казахстанские СМИ отмечают, что брат погибшего Серик Мусадилов — один из самых перспективных тяжеловесов в профессиональном боксе Казахстана. Известный под прозвищем «Панда», он провел более десяти боев на профи-ринге, большинство из которых завершились нокаутом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна