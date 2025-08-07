В соборе Сиони проходит гражданская панихида по Эльдару Шенгелая

В Сионском кафедральном соборе проходит гражданская панихида по Эльдару Шенгелая.



С утра коллеги, друзья, политики и простые граждане приходят в Сионский кафедральный собор, чтобы почтить его память.



Вместе с тем, почётный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и его супруга Екатерина Хведелидзе выразили соболезнования семье Эльдара Шенгелая.



Тело режиссёра вынесут из Сионского кафедрального собора в 14:00, затем он будет похоронен в Дидубийском пантеоне рядом с родителями — Нато Вачнадзе, Николозом Шенгелая и братом Георгием Шенгелая.



Режиссёр Эльдар Шенгелая скончался 4 августа в возрасте 92 лет.







