В соборе Сиони проходит гражданская панихида по Эльдару Шенгелая


07.08.2025   14:23


В Сионском кафедральном соборе проходит гражданская панихида по Эльдару Шенгелая.

С утра коллеги, друзья, политики и простые граждане приходят в Сионский кафедральный собор, чтобы почтить его память.

Вместе с тем, почётный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и его супруга Екатерина Хведелидзе выразили соболезнования семье Эльдара Шенгелая.

Тело режиссёра вынесут из Сионского кафедрального собора в 14:00, затем он будет похоронен в Дидубийском пантеоне рядом с родителями — Нато Вачнадзе, Николозом Шенгелая и братом Георгием Шенгелая.

Режиссёр Эльдар Шенгелая скончался 4 августа в возрасте 92 лет.


