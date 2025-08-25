ФИБА обновила рейтинг команд-участниц Евробаскета

25.08.2025 18:28





В преддверии Евробаскета Международная федерация баскетбола (ФИБА) обновила рейтинг команд-участниц. По сравнению с предыдущим рейтингом сборная Грузии опустилась на две позиции.



Команда под руководством Александра Джикича занимает 18-е место среди 24 команд, участвующих в турнире.



«Возможно, сборная Грузии ещё больше откатилась назад в рейтинге, проиграв все матчи на подготовительном этапе, как и Кипр. Однако не стоит забывать о капитане и лидере этой команды Торнике Шенгелии, который может вывести команду в плей-офф», — пишет ФИБА.



Лидером рейтинга ФИБА является Сербия, в то время как соперник Грузии по турниру, Греция, занимающая сейчас четвёртое место, поднялась на четыре позиции по сравнению с предыдущим рейтингом.



Евробаскет стартует 27 августа, а 28 августа сборная Грузии проведет свой первый матч против Испании. Первый канал будет вести прямую трансляцию матчей чемпионата Европы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





