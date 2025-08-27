НПО: Мы будем упорно продолжать работать, пока грузинский народ борется за законность и справедливость

27.08.2025 18:57





«Несмотря на блокирование, репрессии и угрозы, мы будем упорно продолжать работать, пока грузинский народ борется за законность и справедливость», — заявили представители грузинских неправительственных организаций на брифинге.



По их словам, блокирование семи независимых организаций — это очередной незаконный акт правительства, нарушающий основные права человека и направленный на саботаж процесса евроинтеграции.



«Блокирование семи независимых организаций в ущерб грузинскому народу — очередное беззаконие власти Иванишвили, нарушающее фундаментальные права человека и служащее саботажу процесса евроинтеграции.



Сегодня прокуратура Грузии в рамках абсурдного расследования заблокировала семь независимых организаций, которые делают грузинское дело, служат гражданам Грузии и борются за европейское будущее Грузии. Основанием для блокировки (счетов) является то, что мы оказывали и оказываем помощь людям, массово подвергавшимся пыткам, узникам совести и оштрафованным гражданам. Незаконное решение не содержит никаких фактических обоснований. Судья вынес решение, основываясь исключительно на шаблонных цитатах.



Враги грузинского народа хотят, чтобы мы больше не могли защищать права детей, женщин, людей с ограниченными возможностями, студентов, незаконно задержанных лиц, трудящихся и пожилых людей; чтобы мы больше не расследовали и не освещали несправедливость, коррупцию, пытки, системное насилие; чтобы мы больше не защищали их в Страсбурге и других международных судах. Они хотят не только саботировать будущее евроинтеграции, но и лишить грузинский народ огромного блага, которое он уже приобрёл – права на безвизовый режим.



Мы не прекратим свою работу. Несмотря на блокирование, репрессии и угрозы, мы будем упорно продолжать свою работу, пока грузинский народ каждый день борется за законность и справедливость. Мы будем бороться против авторитарного порядка и русского закона и использовать все правовые механизмы, чтобы противники демократического и европейского пути страны, закреплённого в Конституции, не смогли добиться своей цели. Мы будем защищать европейский путь Грузии, продолжать борьбу за сохранение безвизового режима и демократическое будущее Грузии», – заявили представители НПО.



К сведению: банковские счета нескольких неправительственных организаций были заблокированы в рамках продолжающегося расследования прокуратуры.







