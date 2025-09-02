Вторую победу на Евробаскете сборная Грузии одержала над Кипром

02.09.2025 21:40





Четыре матча, две победы — таков результат сборной Грузии по баскетболу после четырёх туров группового этапа Евробаскета. Вторую победу команда Александра Джикича одержала над хозяевами турнира — Кипром, — 93:61.



Самый важный матч будет против Боснии и Герцеговины, которая с самого начала была прямым конкурентом Грузии в борьбе за выход из группы. Этот матч состоится 4 сентября, начало в 16:00.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





