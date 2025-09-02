Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вторую победу на Евробаскете сборная Грузии одержала над Кипром


02.09.2025   21:40


Четыре матча, две победы — таков результат сборной Грузии по баскетболу после четырёх туров группового этапа Евробаскета. Вторую победу команда Александра Джикича одержала над хозяевами турнира — Кипром, — 93:61.

Самый важный матч будет против Боснии и Герцеговины, которая с самого начала была прямым конкурентом Грузии в борьбе за выход из группы. Этот матч состоится 4 сентября, начало в 16:00.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна