Член «Коалиции за перемены» Саба Схвитаридзе приговорен к 2 годам лишения свободы

Суд признал члена «Коалиции за перемены» Сабу Схвитаридзе виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью начальнику Главного управления детективов департамента полиции Тбилиси Мириану Кавтарадзе.



Судья Джвебе Начкебия приговорил его к 2 годам лишения свободы. До этого Саба Схвитаридзе воспользовался правом выступить с заключительным словом.



«Суд исследовал представленные доказательства, включая видеоматериалы, а также все претензии и правовые аргументы, указанные стороной защиты, и принял соответствующее решение», — заявил судья Джвебе Начкебия.



По словам судьи, он не мог применить штраф, поскольку не уплачен предыдущий штраф.



Для справки, изначально Сабе Схвитаридзе было предъявлено обвинение по части второй статьи 353 прима, которая подразумевает нападение на сотрудника полиции. По данным государственного обвинения, в результате действий Схвитаридзе, Мириану Кавтарадзе был нанесен физический вред, в частности, разбита голова. Однако на основании ходатайства прокуратуры, обвинение переквалифицировано на статью 120, которая подразумевает умышленное причинение легкого вреда здоровью. Деяние, предусмотренное статьей, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до шести месяцев, или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок от одного года до трех лет с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.



Кроме того, Саба Схвитаридзе имеет по делу статус потерпевшего. Он говорит о нескольких этапах физического и психологического насилия со стороны правоохранителей после задержания.





