Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Греция вывела сборную Грузии в плей-офф Евробаскета


05.09.2025   11:02


Сборная Грузии по баскетболу уступила Боснии и Герцеговине в последнем туре группового этапа Евробаскета, но всё ещё имела шанс выйти в 1/8 финала. Для этого Греции нужно было обыграть Испанию в последнем матче группы.

Так и случилось: в напряжённой борьбе греки победили Испанию со счётом 90:86, а сборная Грузии в третий раз в истории вышла во второй этап.

В 1/8 финала наша команда встретится с Францией. Матч начнётся 7 сентября в 16:15 по тбилисскому времени.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна