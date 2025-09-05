Греция вывела сборную Грузии в плей-офф Евробаскета

Сборная Грузии по баскетболу уступила Боснии и Герцеговине в последнем туре группового этапа Евробаскета, но всё ещё имела шанс выйти в 1/8 финала. Для этого Греции нужно было обыграть Испанию в последнем матче группы.



Так и случилось: в напряжённой борьбе греки победили Испанию со счётом 90:86, а сборная Грузии в третий раз в истории вышла во второй этап.



В 1/8 финала наша команда встретится с Францией. Матч начнётся 7 сентября в 16:15 по тбилисскому времени.





