Лайма Вайкуле выступит с большим сольным концертом в Тбилиси

16.09.2025 23:55





Тбилиси ждёт одно из самых ярких музыкальных событий сезона — легендарная артистка, чьё имя давно стало символом свободы, стиля и высокого искусства, представит любимые хиты и новые музыкальные произведения.



«Тбилиси всегда был для меня городом с особой душой, теплом и вдохновением. Я счастлива вернуться к вам спустя время и вновь выйти на сцену для грузинской публики. 5 декабря я хочу подарить вам программу, где будет всё - музыка, танец, стиль и эмоции. Пусть этот декабрьский вечер станет настоящим праздником и останется в сердцах многих как главное музыкальное событие этой зимы» - восторженно рассказывает артистка о предстоящем событии.





