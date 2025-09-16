Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Лайма Вайкуле выступит с большим сольным концертом в Тбилиси


16.09.2025   23:55


Тбилиси ждёт одно из самых ярких музыкальных событий сезона — легендарная артистка, чьё имя давно стало символом свободы, стиля и высокого искусства, представит любимые хиты и новые музыкальные произведения.

«Тбилиси всегда был для меня городом с особой душой, теплом и вдохновением. Я счастлива вернуться к вам спустя время и вновь выйти на сцену для грузинской публики. 5 декабря я хочу подарить вам программу, где будет всё - музыка, танец, стиль и эмоции. Пусть этот декабрьский вечер станет настоящим праздником и останется в сердцах многих как главное музыкальное событие этой зимы» - восторженно рассказывает артистка о предстоящем событии.


