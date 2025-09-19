Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Семерых задержанным по обвинению в незаконном производстве алкоголя и безакцизных сигарет заключили под стражу


19.09.2025   17:04


Тбилисский городской суд назначил арест в качестве меры пресечения для Гиорги Канделаки, Бориса Гогичаишвили, Александра Куртанидзе, Картлоса Джалабадзе, Георгия Бибилаишвили, Георгия Кавтарадзе и Тенгиза Гулордава по обвинению в незаконном производстве алкоголя и безакцизных сигарет.

Соответствующее решение недавно огласила судья Теона Эпиташвили.

На заседании сторона обвинения ходатайствовала о заключении под стражу, ссылаясь на наличие у обвиняемых риска скрыться, повторно совершить преступление или уничтожить доказательства.

Сторона защиты не согласилась с ходатайством. Адвокаты предложили освободить обвиняемых под залог в различных суммах. На заседании обвиняемые воспользовались правом на слово и заявили, что не имеют отношения к совершённым преступлениям.

Напомним, что накануне прокуратура Грузии предъявила обвинения Георгию Канделаки, Борису Гогичаишвили, Александру Куртанидзе, Картлосу Джалабадзе, Георгию Бибилаишвили, Георгию Кавтарадзе и Тенгизу Гулордава.

Речь идёт о фактах производства и хранения товаров без акцизной марки в особо крупных размерах организованной группой, а также о незаконном использовании чужих товарных знаков и зарегистрированных фирменных наименований при производстве товаров.

По информации следствия, обвиняемые в течение нескольких лет систематически производили и хранили в Гори виски и водку без акцизных марок с целью последующей реализации. Для упрощения сбыта и получения большей прибыли члены преступной группы использовали наименования и товарные знаки известных иностранных брендов.

Предъявленное обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.


