Семерых задержанным по обвинению в незаконном производстве алкоголя и безакцизных сигарет заключили под стражу
19.09.2025 17:04
Тбилисский городской суд назначил арест в качестве меры пресечения для Гиорги Канделаки, Бориса Гогичаишвили, Александра Куртанидзе, Картлоса Джалабадзе, Георгия Бибилаишвили, Георгия Кавтарадзе и Тенгиза Гулордава по обвинению в незаконном производстве алкоголя и безакцизных сигарет.
Соответствующее решение недавно огласила судья Теона Эпиташвили.
На заседании сторона обвинения ходатайствовала о заключении под стражу, ссылаясь на наличие у обвиняемых риска скрыться, повторно совершить преступление или уничтожить доказательства.
Сторона защиты не согласилась с ходатайством. Адвокаты предложили освободить обвиняемых под залог в различных суммах. На заседании обвиняемые воспользовались правом на слово и заявили, что не имеют отношения к совершённым преступлениям.
Напомним, что накануне прокуратура Грузии предъявила обвинения Георгию Канделаки, Борису Гогичаишвили, Александру Куртанидзе, Картлосу Джалабадзе, Георгию Бибилаишвили, Георгию Кавтарадзе и Тенгизу Гулордава.
Речь идёт о фактах производства и хранения товаров без акцизной марки в особо крупных размерах организованной группой, а также о незаконном использовании чужих товарных знаков и зарегистрированных фирменных наименований при производстве товаров.
По информации следствия, обвиняемые в течение нескольких лет систематически производили и хранили в Гори виски и водку без акцизных марок с целью последующей реализации. Для упрощения сбыта и получения большей прибыли члены преступной группы использовали наименования и товарные знаки известных иностранных брендов.
Предъявленное обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.
