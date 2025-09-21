Анастасия Губанова принесла Грузии олимпийскую квоту в женском одиночном катании

21.09.2025 17:37





Выступающая за Грузию фигуристка Анастасия Губанова квалифицировалась на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.



На квалификационном турнире в Пекине 23-летняя спортсменка заняла второе место, набрав 206,23 балла по сумме двух программ: 138,15 – за произвольную и 68,08 – за короткую, где она представила яркий номер, вдохновленный Индией.



Первой стала выступающая под нейтральным флагом россиянка Аделия Петросян (209,63 балла), третьей – бельгийка Луна Хендрикс (204,96 балла).



Губанова родилась в Тольятти и представляет сборную Грузии с 2021 года. В 2023 году она принесла стране первое в истории золото чемпионата Европы в женском одиночном катании. На мировом первенстве в Бостоне в начале 2025 года спортсменка заняла лишь 28-е место, и турнир в Пекине был для нее последним шансом квалифицироваться на Олимпиаду.



После успеха Губановой сборная Грузии располагает полным комплектом олимпийских лицензий, что позволит стране выставить участников во всех четырех индивидуальных дисциплинах фигурного катания на Играх-2026.



Источник: Новости - Грузия

