Сборная Грузии по футзалу завоевала право играть на ЧЕ 2026

Первенство Европы пройдет с 21 января по 7 февраля в трех странах- Латвии, Литве и Словении, жеребьевка ЧЕ 2026 года состоится 24 октября, когда станут известны в каких группах и странах сыграют 16 сборных - участников ЧЕ.



Следует отметить, что сборная Грузии по футзалу второй раз подряд завоевала право выступить на ЧЕ. В первый раз национальная команда Грузии выступила на ЧЕ 2022 и сыграла там успешно: Грузия, дебютант того первенства, попала в число 8 лучших команд Европы. И тогда, и сейчас главным тренером национальной сборной Грузии является Автандил Асатиани. Он работал на этом посту в 2007-2009 годах и в 2011 году, а с 2016 года А. Асатиани бессменно работает главным тренером национальной сборной Грузии.



Асатиани об игре сборной Грузии



После матча в Братиславе в беседе с автором этих строк А.Асатиани сказал: «Хочу поблагодарить игроков сборной Грузии за самоотверженную игру, за то, что сражались до последней секунды. В нашей игре, конечно, были и ошибки, но главная цель достигнута - сборная Грузии будет играть на ЧЕ». Он отметил что «теперь главная задача –хорошо подготовиться к ЧЕ».



«Я верю в то, что сборная Грузии в состоянии порадовать своих многочисленных поклонников и на ЧЕ 2026»,-сказал Асатиани.



Капитан Тодуа и Генсек ФФГ



Капитан национальной сборной Грузии Ираклий Тодуа в интервью сайту Федерации футбола Грузии ( ФФГ) сказал, что »хочет особо поблагодарить поклонников сборной Грузии, которые поддерживали команду не только в домашних играх, но и в выездных матчах квалификационного раунда и в матче плей-офф в Братиславе».



«Их поддержка давала нам, футболистам, особый стимул», - сказал Тодуа, который с 2014 года выступает за национальную сборную страны. Матч в Братиславе был для него юбилейным – это была его сотая (100) игра за сборную Грузии, в ста матчах он забил 29 голов и сделал 21 голевую передачу, с 2024 года он является капитаном национальной команды. Кстати, в матче в Братиславе Тодуа забил один гол в ворота Словакии. Еще по одному голу забили ветеран сборной Арчил Себискверадзе и Арчил Чимакадзе.



На игре в Братиславе за сборную Грузии с трибун Дворца спорта болели президент ФФГ Леван Кобиашвили и Генеральный секретарь ФФГ Давид Муджири. В интервью сайту ФФГ Д. Муджири сказал: «Сборная Грузии проявила в матчах плей-офф большую волю к победе, что очень важно для достижения успеха. Надеюсь, что наша команда сделает все для того, чтобы достойно сыграть ЧЕ, где будут очень и очень сильные соперники».





Тенгиз Пачкория, специально для «

