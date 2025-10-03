|
|
|
В Грузии выбрали лучшего учителя 2025 года
03.10.2025 21:30
В Грузии выбрали лучшего учителя 2025 года. Это преподаватель гражданского образования ахалкалакской школы № 3 имени Ильи Чавчавадзе Жанна Хачатурян. Теперь она будет носить гордое звание лауреата Национальной премии «Учитель».
В этом году в отборочном конкурсе Национальной премии для учителей приняли участие 142 педагога. Финалистами премии стали:
▪️ педагог начальных классов Элене Бетлемишвили шк. № 3 и № 8 г. Гори;
▪️ учитель грузинского языка и литературы шк. № 172 г. Тбилиси Нестан Кублашвили;
▪️ учитель географии и обществоведения шк. № 1 Дедоплисцкаро Майя Лапиашвили;
▪️ учитель истории тбилисской шк. № 70 Шалва Миндадзе.
Каждый финалист получил денежный приз в размере 5000 лари от Банка Грузии. Победителю же премии передали 15 000 лари от генерального спонсора конкурса, Фонда Гудавадзе-Патаркацишвили.
Для справки: десять лучших участников конкурса на Национальную премию для учителей были выбраны жюри, состоящим из представителей сферы образования и общественности.
«Вот уже 9 лет Национальная премия «Учитель» служит главной цели – показать обществу, насколько важна роль учителей для будущего нашей страны и как важно ценить и поддерживать их. За это время мы познакомили общественность со многими выдающимися учителями, которые каждый день меняют жизнь учеников к лучшему, и победитель этого года – яркий тому пример»,— заявляют организаторы премии.
Эта награда — отличный стимул не только для нынешних учителей, но и для тех, кто только думает о выборе этой профессии в будущем, уверены авторы Национальной премии «Учитель».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна