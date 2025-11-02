Активист Сергей Канчели приговорен к 14 суткам административного ареста

Тбилисский городской суд признал активиста Сергея Канчели административным правонарушителем.



Решением судьи он приговорён к 14 суткам административного ареста.



Канчели обвинялся МВД в нарушении правил проведения собраний и манифестаций, в частности, в перекрытии дороги.



По официальной информации, за последние 5 дней за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, в соответствии с Кодексом административных правонарушений Грузии, за незаконное перекрытие проспекта Руставели сотрудники МВД задержали 29 участников акции.





