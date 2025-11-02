Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Активист Сергей Канчели приговорен к 14 суткам административного ареста


02.11.2025   22:26


Тбилисский городской суд признал активиста Сергея Канчели административным правонарушителем.

Решением судьи он приговорён к 14 суткам административного ареста.

Канчели обвинялся МВД в нарушении правил проведения собраний и манифестаций, в частности, в перекрытии дороги.

По официальной информации, за последние 5 дней за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, в соответствии с Кодексом административных правонарушений Грузии, за незаконное перекрытие проспекта Руставели сотрудники МВД задержали 29 участников акции.


