Активист Сергей Канчели приговорен к 14 суткам административного ареста
02.11.2025 22:26
Тбилисский городской суд признал активиста Сергея Канчели административным правонарушителем.
Решением судьи он приговорён к 14 суткам административного ареста.
Канчели обвинялся МВД в нарушении правил проведения собраний и манифестаций, в частности, в перекрытии дороги.
По официальной информации, за последние 5 дней за нарушение правил проведения собраний и манифестаций, в соответствии с Кодексом административных правонарушений Грузии, за незаконное перекрытие проспекта Руставели сотрудники МВД задержали 29 участников акции.
