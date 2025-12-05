Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

6 и 7 декабря в Ботаническом саду пройдет фестиваль шоколада


05.12.2025   19:11


В Национальном ботаническом саду Грузии 6 и 7 декабря пройдет новогодний фестиваль шоколада.

По информации мэрии Тбилиси, мероприятие откроется концертом «Басти-Бубу».

Будет представлено разнообразие произведённого в Грузии hand-made шоколада, новогодние изделия ручной работы и тематические декорации.

Гостей фестиваля в течение всего дня будут встречать Санта и многочисленные розыгрыши.

На фестивале также пройдут мастер-классы по приготовлению шоколадной чурчхелы, новогодних венков и шоколадной татары. Мероприятие музыкально оформит живой бэнд.

В рамках фестиваля для детей будут проведены экообразовательные активности Ботанического сада.

Новогодний шоколадный фестиваль проводится в Национальном ботаническом саду уже в седьмой раз. В этом году в фестивале примут участие около 30 компаний, среди которых — начинающие предприниматели и хорошо известные производители шоколада.

Новогодний фестиваль шоколада пройдет 6 и 7 декабря с 12:00 до 19:00.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна