6 и 7 декабря в Ботаническом саду пройдет фестиваль шоколада
05.12.2025 19:11
В Национальном ботаническом саду Грузии 6 и 7 декабря пройдет новогодний фестиваль шоколада.
По информации мэрии Тбилиси, мероприятие откроется концертом «Басти-Бубу».
Будет представлено разнообразие произведённого в Грузии hand-made шоколада, новогодние изделия ручной работы и тематические декорации.
Гостей фестиваля в течение всего дня будут встречать Санта и многочисленные розыгрыши.
На фестивале также пройдут мастер-классы по приготовлению шоколадной чурчхелы, новогодних венков и шоколадной татары. Мероприятие музыкально оформит живой бэнд.
В рамках фестиваля для детей будут проведены экообразовательные активности Ботанического сада.
Новогодний шоколадный фестиваль проводится в Национальном ботаническом саду уже в седьмой раз. В этом году в фестивале примут участие около 30 компаний, среди которых — начинающие предприниматели и хорошо известные производители шоколада.
Новогодний фестиваль шоколада пройдет 6 и 7 декабря с 12:00 до 19:00.
