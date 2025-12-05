6 и 7 декабря в Ботаническом саду пройдет фестиваль шоколада

05.12.2025 19:11





В Национальном ботаническом саду Грузии 6 и 7 декабря пройдет новогодний фестиваль шоколада.



По информации мэрии Тбилиси, мероприятие откроется концертом «Басти-Бубу».



Будет представлено разнообразие произведённого в Грузии hand-made шоколада, новогодние изделия ручной работы и тематические декорации.



Гостей фестиваля в течение всего дня будут встречать Санта и многочисленные розыгрыши.



На фестивале также пройдут мастер-классы по приготовлению шоколадной чурчхелы, новогодних венков и шоколадной татары. Мероприятие музыкально оформит живой бэнд.



В рамках фестиваля для детей будут проведены экообразовательные активности Ботанического сада.



Новогодний шоколадный фестиваль проводится в Национальном ботаническом саду уже в седьмой раз. В этом году в фестивале примут участие около 30 компаний, среди которых — начинающие предприниматели и хорошо известные производители шоколада.



Новогодний фестиваль шоколада пройдет 6 и 7 декабря с 12:00 до 19:00.







