Пропутинская группа t.A.T.u. планирует концерт в Тбилиси
07.12.2025 21:42
В Тбилиси на конец января анонсирован концерт t.A.T.u. Участницы группы, Лена Катина и Юлия Волкова, фактически поддерживают кремлёвскую политику.
В этом году они выступали на оккупированной территории Украины в Крыму.
Обе фигурируют в базе «Миротворец» за участие в пропагандистских мероприятиях на оккупированном Донбассе и в Крыму.
Волкова участвовала в 2018 году в открытии Крымского моста. А в 2021 году уже участвовала в праймериз от партии «Единая Россия» и записывала предвыборный ролик.
