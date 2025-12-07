Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Пропутинская группа t.A.T.u. планирует концерт в Тбилиси


07.12.2025   21:42


В Тбилиси на конец января анонсирован концерт t.A.T.u. Участницы группы, Лена Катина и Юлия Волкова, фактически поддерживают кремлёвскую политику.

В этом году они выступали на оккупированной территории Украины в Крыму.

Обе фигурируют в базе «Миротворец» за участие в пропагандистских мероприятиях на оккупированном Донбассе и в Крыму.

Волкова участвовала в 2018 году в открытии Крымского моста. А в 2021 году уже участвовала в праймериз от партии «Единая Россия» и записывала предвыборный ролик.


