Пропутинская группа t.A.T.u. планирует концерт в Тбилиси

07.12.2025 21:42





В Тбилиси на конец января анонсирован концерт t.A.T.u. Участницы группы, Лена Катина и Юлия Волкова, фактически поддерживают кремлёвскую политику.



В этом году они выступали на оккупированной территории Украины в Крыму.



Обе фигурируют в базе «Миротворец» за участие в пропагандистских мероприятиях на оккупированном Донбассе и в Крыму.



Волкова участвовала в 2018 году в открытии Крымского моста. А в 2021 году уже участвовала в праймериз от партии «Единая Россия» и записывала предвыборный ролик.





