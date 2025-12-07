|
Суд назначил залог по 500 тыс лари каждому и трех задержанных граждан Казахстана
07.12.2025 22:39
3 декабря сотрудники Следственной службы Минфина задержали трёх лиц по подозрению в незаконном распоряжении более чем 10 000 тоннами необложенной сырой нефти в обход таможенных процедур. По данным следствия, руководители ООО « нефтяной терминал Батуми» скрытно распределяли нефть, стоимость которой превышает 15 млн лари.
Городской суд Батуми определил меру пресечения в виде залога для трёх граждан Казахстана, задержанных по делу о нарушении таможенных правил. Каждому из них назначен залог в размере 500 000 лари. Такое решение приняла судья Тамар Бежанишвили, частично удовлетворив ходатайство прокуратуры.
Кроме того, суд увеличил срок внесения залога с предложенных прокурором 15 дней до 30 дней.
Сторона защиты категорически не согласна с решением. По словам адвокатов, основания для применения меры пресечения отсутствуют, так как нет рисков давления на свидетелей, совершения нового преступления или попыток скрыться. Защита также утверждает, что у обвинения нет достаточных доказательств.
Дело расследуется по частям 2 и 6 статьи 214 УК Грузии, что предусматривает наказание от 11 до 15 лет лишения свободы.
Следствие продолжается.
