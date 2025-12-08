Подсанкционный экс-глава грузинского спецназа профинансировал строительство церкви

08.12.2025 15:46





Бывший руководитель Департамента особых поручений МВД Грузии Звиад Харазишвили, известный по прозвищу «Хареба» и находящийся под санкциями США, Великобритании, стран Балтии и Чехии за участие в разгоне мирных протестов, профинансировал строительство православного храма в регионе Шида-Картли.



Об этом стало известно 7 декабря, после того как митрополит Иов (Акиашвили) поблагодарил Харазишвили «за строительство храма» во время проповеди в новоосвящённой церкви святой Екатерины в селе Саголашени. По его словам, строительство продолжалось семь лет.



Среди ктиторов также был назван Слава Шеразадишвили – местный бизнесмен, чья компания Saba Construction выиграла государственные тендеры на сумму до 1,5 млрд лари. Он является почётным президентом Федерации дзюдо. СМИ сообщали, что он «оказывал помощь» правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах 2024 года.



На службе присутствовал и бывший министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, который, как и Харазишвили, фигурирует в санкционных списках США и Великобритании.



Согласно журналистскому расследованию Би-би-си, во время разгона протестов в ноябре–декабре 2024 года при использовании водомётов мог быть применён токсичный химический агент бромбензилцианид, также известный как «камит». Правительство Грузии отрицает эти обвинения. В рамках этого дела Харазишвили был опрошен. 6 декабря Служба государственной безопасности Грузии официально опровергла использование «камита», заявив, что применялись только разрешённые и неопасные вещества.





В архиве Радио Свобода содержатся материалы, где эксперты отмечают: финансирование частными лицами строительства храмов в Грузии часто рассматривается как механизм неформальных договорённостей с церковными структурами. Такие проекты могут служить способом укрепления связей, получения институциональной поддержки или неформального иммунитета.



Ранее финансированием церковного строительства занимался и другой фигурант западных санкций – бывший генеральный прокурор Отар Парцхаладзе. Он построил храм святого Пантелеимона в Табахмела, а после введения санкций переписал землю под храмом на своего сына.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





