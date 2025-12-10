|
|
|
Зураб Хизанишвили назначен главным тренером молодежной сборной Грузии по футболу до 19 лет
10.12.2025 15:30
Зураб Хизанишвили, бывший помощник главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоля, назначен главным тренером сборной Грузии до 19 лет.
Под его руководством команда U-19 начнет отборочный цикл в 2026 году, который пройдет в новом формате.
С 2017 по 2020 год Зураб Хизанишвили был помощником главного тренера, одновременно готовя команду U-16 к отборочному циклу чемпионата Европы.
С 2021 года Хизанишвили работает помощником Вилли Саньоля в национальной сборной.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна