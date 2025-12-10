Зураб Хизанишвили назначен главным тренером молодежной сборной Грузии по футболу до 19 лет

10.12.2025 15:30





Зураб Хизанишвили, бывший помощник главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоля, назначен главным тренером сборной Грузии до 19 лет.



Под его руководством команда U-19 начнет отборочный цикл в 2026 году, который пройдет в новом формате.



С 2017 по 2020 год Зураб Хизанишвили был помощником главного тренера, одновременно готовя команду U-16 к отборочному циклу чемпионата Европы.



С 2021 года Хизанишвили работает помощником Вилли Саньоля в национальной сборной.







