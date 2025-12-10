Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Зураб Хизанишвили назначен главным тренером молодежной сборной Грузии по футболу до 19 лет


10.12.2025   15:30


Зураб Хизанишвили, бывший помощник главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоля, назначен главным тренером сборной Грузии до 19 лет.

Под его руководством команда U-19 начнет отборочный цикл в 2026 году, который пройдет в новом формате.

С 2017 по 2020 год Зураб Хизанишвили был помощником главного тренера, одновременно готовя команду U-16 к отборочному циклу чемпионата Европы.

С 2021 года Хизанишвили работает помощником Вилли Саньоля в национальной сборной.


