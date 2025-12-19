С 1 января 2026 года водителей будут штрафовать за чрезмерный шум

19.12.2025 14:44





С 1 января 2026 года водителей будут штрафовать за чрезмерный шум. С нового года вступает в силу норма «Кодекса административных правонарушений», согласно которой управление транспортным средством, в ходе эксплуатации которого производимый шум, превышает допустимый уровень, повлечет штраф в размере 100 лари.



В случае повторного нарушения штраф составит 200 лари, а в следующий раз водитель транспортного средства будет оштрафован на 300 лари.



Данный закон вступит в силу 1 января 2026 года.





