|
С 1 января 2026 года водителей будут штрафовать за чрезмерный шум
19.12.2025 14:44
С 1 января 2026 года водителей будут штрафовать за чрезмерный шум. С нового года вступает в силу норма «Кодекса административных правонарушений», согласно которой управление транспортным средством, в ходе эксплуатации которого производимый шум, превышает допустимый уровень, повлечет штраф в размере 100 лари.
В случае повторного нарушения штраф составит 200 лари, а в следующий раз водитель транспортного средства будет оштрафован на 300 лари.
Данный закон вступит в силу 1 января 2026 года.