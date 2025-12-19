Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
С 1 января 2026 года водителей будут штрафовать за чрезмерный шум


19.12.2025   14:44


С 1 января 2026 года водителей будут штрафовать за чрезмерный шум. С нового года вступает в силу норма «Кодекса административных правонарушений», согласно которой управление транспортным средством, в ходе эксплуатации которого производимый шум, превышает допустимый уровень, повлечет штраф в размере 100 лари.

В случае повторного нарушения штраф составит 200 лари, а в следующий раз водитель транспортного средства будет оштрафован на 300 лари.

Данный закон вступит в силу 1 января 2026 года.


